Interview Voedselbank Bonaire in de schijnwerpers: Een kerstverhaal van hoop en noodzaak Hans Hofstra 24-12-2024 - 6 minuten leestijd

Op zaterdag worden er veel pakketten uitgedeeld door de voedselbank.

KRALENDIJK – Terwijl de feestdagen naderen en de wereld in de kerstgedachte is gehuld, richt de gemeenschap op Bonaire haar aandacht op een bijzonder initiatief dat de harten van velen heeft geraakt: de Voedselbank Bonaire. Onder leiding van Maarten Caljouw wil de organisatie ondanks verschillende uitdagingen komend jaar veel mensen een hart onder de riem steken. De redactie van Bonaire.nu bracht een bezoekje aan de organisatie die afgelopen weken veel in de belangstelling stond door verschillende initiatieven op het eiland.

“We hebben het geluk dat we zoveel steun ontvangen, zeker in deze tijd van het jaar,” zegt Caljouw. “Maar het is ook een tijd waarin we worden herinnerd aan de vele mensen die we nog niet bereiken.” De voedselbank op Bonaire helpt iedere week maar liefst 325 alleenstaanden en gezinnen op Bonaire. Zo kunnen bijvoorbeeld alleenstaande moeders die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen aanspraak maken op luiers of babymelk. Ook zijn er grotere gezinnen die door de stijgende prijzen op Bonaire, letterlijk moeite hebben om brood op de plank te krijgen. Zij worden allemaal gesteund door de voedselbank.

Een golf van steun

De voedselbank heeft de afgelopen tijd aanzienlijke steun ontvangen uit verschillende hoeken van de gemeenschap. Een bijzonder hoogtepunt was de inzamelingsactie van voormalig radio-dj Wietze de Jager, die maar liefst 127.382 euro wist op te halen. “Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen samenkomen om te helpen,” vertelt Caljouw. “Met dit geld kunnen we voedselpakketten blijven uitdelen aan de mensen die dit nodig hebben.” Maarten Caljouw (links) neemt de een cheque van Wietze de Jager (rechts) in ontvangst.

Een andere opmerkelijke bijdrage kwam ook van een groep crossfitters die 24 uur lang onafgebroken trainden om geld in te zamelen voor de voedselbank. Hun inspanningen leverde uiteindelijk 3.800 dollar op. “Het is inspirerend om te zien hoe mensen hun passies inzetten voor het goede doel,” zegt Caljouw. “Het laat zien dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan een betere wereld.”

De mensen achter de voedselbank

Terwijl de financiële steun en donaties belangrijk zijn, legt Caljouw de nadruk op de werkelijke impact van de voedselbank: de mensen die worden geholpen. “Iedereen die bij ons aanklopt, heeft zijn eigen verhaal,” legt hij uit. “Sommige mensen zijn tijdelijk uit balans door een onverwachte gebeurtenis, anderen zitten al langer in een moeilijke situatie. Voor al deze mensen willen wij er zijn.”

Een van de verhalen die Caljouw deelt, is dat van een alleenstaande moeder met drie kinderen. “Ze kwam naar ons toe met tranen in haar ogen, simpelweg omdat ze niet wist hoe ze haar kinderen eten moest geven,” herinnert Caljouw zich. “Dankzij de voedselbank heeft ze nu een beetje ademruimte en kan ze werken aan een betere toekomst voor haar gezin.”

Gedeputeerde Anjelica Cicilia (rechts) is aanwezig bij de voedselbank.

Noodzaak blijft groot

Ondanks de successen en de positieve verhalen blijft de noodzaak groot. “Er zijn nog steeds veel mensen die we niet kunnen bereiken,” waarschuwt Caljouw. “De vraag naar onze diensten groeit, vooral nu de kosten van levensonderhoud stijgen. We hebben meer steun nodig om iedereen te kunnen helpen die dat nodig heeft.”

“We hebben gemerkt dat er dit jaar minder voedsel werd gedoneerd. Dit snap ik wel. Ook voor andere mensen gaan de prijzen in de supermarkten omhoog,” aldus Caljouw die aan de gemeenschap ook zijn steun blijft vragen na de feestdagen. “Het is geweldig dat we tijdens kerst zoveel steun krijgen, maar de nood stopt niet na december. We hebben het hele jaar door donaties en vrijwilligers nodig. Daarnaast hopen we dat mensen in de bakken bij de kassa’s van Warehouse en van den Tweel iets achterlaten. Wat kan ons helpen? Eten in blik, pasta, juice, melk, babypoeder, luiers, maar ook schoonmaakmiddelen, tampons, tandenborstels of wasmiddelen.”

Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers die meehelpen bij de voedselbank.

Problematiek

Dat 325 alleenstaanden en gezinnen op Bonaire gebruik kunnen maken van het aanbod van het voedselpakket, is prachtig. Toch is dit getal volgens Caljouw een druppel op de gloeiende plaat. “Als de voedselbank de capaciteit en meer financiële mogelijkheden zou hebben, dan zouden er zelfs 800 gezinnen bij ons aankloppen. Helaas kunnen we nu nog niet iedereen helpen,” aldus Caljouw die meer mensen op het eiland hulp ziet zoeken door de stijgende kosten op het eiland. Toch ligt de grote vraag volgens hem niet alleen aan de stijgende kosten. “Het minimumloon en kinderbijslag gaan omhoog. Dat is fijn voor veel mensen. Toch zie ik veel mensen die moeite hebben om te budgetteren. Er zijn veel mensen met schulden op dit eiland. Dit komt mede door het gemak waardoor mensen kunnen lenen bij verschillende soorten bedrijven. Maar niet de mogelijkheid hebben om dit terug te betalen. Dit is een probleem op Bonaire.”

Oproep tot actie

Caljouw eindigt met een oproep tot actie: “We hebben de steun van iedereen nodig. Niet alleen financieel, maar ook in de vorm van tijd en expertise. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand op Bonaire honger hoeft te lijden.”

De kerstgedachte leeft sterk op Bonaire, en met de steun van de gemeenschap kan de voedselbank blijven groeien en bloeien. Maar zoals Caljouw benadrukt, is het werk nog lang niet klaar. De voedselbank blijft zich inzetten voor een toekomst waarin iedereen toegang heeft tot voldoende en gezond voedsel.

141