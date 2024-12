Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Onverwachte massa met saharastof op komst Redactie 23-12-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – Het weer deze week op Bonaire zal overwegend stabiel zijn. Er wordt gedeeltelijke bewolking verwacht, met kans op een enkele lokale regenbui, vooral in de periode van dinsdag tot en met donderdag. Gedurende de week zullen af en toe wolken die mogelijk een lokale bui kunnen veroorzaken over de eilanden trekken. Over het algemeen blijft het weer rustig en warm passend bij de tijd van het jaar.

Daarnaast wordt vanaf maandagmiddag tot en met donderdag een ongebruikelijke hoeveelheid Saharastof verwacht, die de eilanden zal bereiken en voor enigszins wazige luchten zal zorgen. Dit kan tijdelijk de zichtbaarheid verminderen. De oostenwinden blijven over het algemeen matig, met af en toe zwaarder windstoten. De golven variëren tussen de 0,9 en 1,2 meter hoog. De maximumtemperaturen zullen rond de 32 graden Celsius (89 graden Fahrenheit) liggen, terwijl de minimumtemperaturen ongeveer 26 graden Celsius (79 graden Fahrenheit) zullen zijn.

Bron: Caribbean Weather Center

