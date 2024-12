Economie Tourism Corporation Bonaire benoemt Elesiër Angel als interim-directeur Redactie 23-12-2024 - 2 minuten leestijd

Angel is al een bekend gezicht bij TCB en werkte vier jaar samen met de vertrekkende directeur Miles Mercera. Foto: TCB

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft Elesiër Angel benoemd tot interim-statutair directeur, met ingang van 1 januari 2025. Met haar benoeming volgt Angel de vertrekkende directeur Miles Mercera op.

Volgens een persbericht van TCB begon Angel haar carrière in de toerismesector op de jonge leeftijd van 12 jaar. De nieuwe directeur heeft onder andere een masterdiploma in Tourism Destination Management behaald aan de University van Breda.

Sinds haar komst bij TCB in 2021 speelde Angel een belangrijke rol in de initiatieven en strategieën van de organisatie. De afgelopen vier jaar werkte Angel nauw samen met Mercera, die eind december 2024 zal terugtreden.

“Het was een eer om Tourism Corporation Bonaire te leiden en te werken met zo’n getalenteerd team in de afgelopen vier jaar. Ik ben ongelooflijk trots op de vooruitgang die we samen hebben geboekt en de sterke basis die we hebben gelegd voor de toerisme-industrie van Bonaire. Ik heb het voorrecht gehad om Elesiër Angel binnen de organisatie te zien groeien, en haar passie voor het team, de TCB en de toerisme-industrie van Bonaire te zien. Ely’s diepgaande begrip van de unieke identiteit van Bonaire, haar innovatieve aanpak en haar toewijding aan duurzaam toerisme maken haar de perfecte leider voor dit volgende hoofdstuk. Ik wens haar en het TCB-team veel succes,” aldus Mercera over de benoeming.

Vertrouwen

De Raad van Commissarissen van zegt dat de keuze op Angel viel na een zorgvuldig selectieproces dat in lijn is met de principes van goed bestuur. “De Raad heeft alle vertrouwen in Elesiërs leiderschap en visie, en we kijken ernaar uit om haar te ondersteunen in het voortzetten van het succes van TCB.”

