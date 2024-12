Vacatures Bonaire Vacature Zorgcoördinator MBO Melanie Zandwijk 22 december 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Zorg coördinator. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan bij de SGB!

HBO | Bonaire | 41,50 uur

Functieomschrijving

De zorgcoördinator (ZC) coördineert de zorg op de unit MBO. Hij of zij heeft een voortrekkersrol in het zorgteam. De ZC draagt zorg voor het aannemen van de zorgaanmeldingen, analyseren van de cases en het formuleren van hulpvragen. Hij/ zij is gespecialiseerd in het signaleren van (extra) ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de student worden ingezet. De ZC heeft verder adviserende, administratieve en begeleidende taken, naar zowel onderwijsgevenden als naar ouders / verzorgers en de schoolleiding. De ZC kan goed samenwerken met interne en externe partijen in het belang van passende ondersteuning voor de student, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student en het succesvol doorlopen van de MBO-studie centraal staan.

Functietaken

· Toekomstige Trekker supportteam (zorg dragen voor de organisatie en afhandeling van taken)

Veiligheidscoördinator/aandacht functionaris veiligheid

Leveren van bijdrage aan het zorgbeleid

Coördineren en implementeren van meldcode huiselijke geweld.

Coördineert Zorg in de klas

Coördineren van hulpverlening en ondersteuning bij Maatschappelijke gevallen

Onderhoud contact met Externe Instanties (vooral Akseso)

Beheert onze digitale registratie zorgtrajecten STAPP

Monitoring van zorgtrajecten

Plannen organiseren en afhandelen van ondersteuning aan studenten

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Functie-eisen

HBO-niveau Social worker

Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Flexibel creatief en initiatief tonen

Teamplayer

Goed in overzicht houden

Luisterende oor

Kan signaleren, analyseren en met voorstellen komen

Kan Papiaments, Spaans, Nederlands en Engels spreken

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal 10 met maximaal $ 4.668 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Gedurende de looptijd van de vacature kunnen er al gesprekken worden gevoerd met kandidaten;

Je wordt uiterlijk binnen 2 weken na sluitingsdatum geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Digitaal solliciteren

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/zorgcoordinator-mbo-1-0-fte

27