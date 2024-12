Interview Havenmeester Bonaire jaagt op jong talent Redactie 22-12-2024 - 3 minuten leestijd

Havenmeester Flanegin: “Wie gaat mij straks vervangen? Ook ik heb niet het eeuwige leven."

Auteur en foto’s: Marius Bremmer

De Bonairiaanse havenmeester Günther Flanegin maakt zich zorgen: “Is er straks voldoende maritiem talent op het eiland om onze haven draaiende te houden?” Hij is net terug van een dienstreis naar Nederland om de banden aan te halen met de zeevaartscholen. “We zijn het ook aan onze historie verplicht!”

Bonaire kende in het verleden veel zeevarenden. “De zee zit min of meer in de Bonairiaanse genen, maar die vanzelfsprekendheid is er helaas af. We moeten daarom onze maritieme toekomst opnieuw waarborgen.” Heel nuchter: “Ook ik heb niet het eeuwige leven, vroeg of laat moet er een vervanger klaarstaan. De historie daagt ons uit om nieuw maritiem talent te ontwikkelen.” Bij het ministerie in Nederland blijkt niemand honderd procent dedicated voor de haven van Bonaire

Er zijn er nu al lastig in te vullen vacatures: “We zoeken een loods, een nautische inspecteur en een beveiligingsinspecteur. En bij de huidige groei is er ook snel een havenbeheerder nodig.” Er komen opeens pretlichtjes in zijn ogen: “Ik ga voor de dynamiek. We moeten talent binnenbrengen voor de komende tien jaar. Jongens èn meisjes. Het moet hier niet stil blijven staan, stilstand is achteruitgang.”

Zijn delegatie bestond uit een HR-functionaris van het OLB en een collega van het Haven- en Loodswezen. Flanegin: “We zijn Bonaire wezen promoten bij het Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen en bij de Hogere Zeevaartschool Rotterdam. Een bezoek aan het Maritiem Instituut Willem Barentz op het eiland Terschelling was logistiek gezien net even een brug te ver en een afspraak met de Hogere Zeevaartschool Amsterdam lukte agenda-technisch niet. Met beide hebben we toen online vergaderd.” De delegatie bracht ook een bezoek aan het loodswezen in Hoek van Holland. “We moeten jong talent binnenbrengen voor de komende tien jaar…”

De gedreven havenmeester kwam erachter hoe belangrijk het was om zelf naar Nederland te gaan en live contact te hebben. “Bonaire ligt voor velen toch achter de horizon. We zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geweest, bij het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. Er blijkt daar niemand echt honderd procent dedicated bezig met Bonaire, we moeten hier daarom zelf ook bezig zijn. Het contact ging nu van ons uit, het was heel goed om daar nu zelf het beest eens in de bek te kijken.”

Hij durft ook het achterliggende probleem te benoemen: “De hele wereld zit met hetzelfde gegeven dat jonge mensen niet meer drie maanden achtereen van huis willen zijn. Ik hou vol, ik blijf jagen op jong talent, het liefst van hier, ik houd het lijntje met de opleidingen in Nederland goed strak…!” Bonairianen hebben vanuit de geschiedenis het maritieme in de genen.

