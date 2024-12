Algemeen Eerste rolstoelvriendelijke helling brengt toegankelijkheid op Bonaire Hans Hofstra 22-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire maakt een belangrijke stap in de richting van toegankelijkheid met de opening van de eerste minder validen helling in het Isideal Beach Park op het eiland. Deze helling biedt rolstoelgebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk toegang tot het water te krijgen. Fred Burchartz, een enthousiaste vrijwilliger uit Nederland die tevens werknemer bij het project was, zag met veel genoegen dat afgelopen week de helling werd opgeleverd.

De helling, die naast de trailerhelling in het Isidel Beach Park is gepositioneerd, is ontworpen om rolstoeltoegankelijk te zijn en biedt een betonnen pad dat helemaal tot aan de waterkant reikt. Aan het einde van het betonnen pad is een soort kunststof rooster aangebracht, waardoor algen geen grip krijgen op het beton. Het wordt daardoor niet glad en gevaarlijk. “Zelfs rolstoelgebruikers kunnen nu vanuit hun stoel het water in,” legt Burchartz uit. “Het is een unieke faciliteit die nog nergens anders op het eiland te vinden is. De roosters begroeien wel, maar worden niet glad.” Hij voegt eraan toe dat de helling niet alleen handig is voor mensen met een beperking, maar ook voor duikers en snorkelaars die op een veilige manier het water in willen.

Burchartz, tevens werkzaam als vrijwilliger bij de Nederlandse stichting Sailwise, zet zich in om mensen met een beperking te ondersteunen tijdens watersportvakanties. Daarnaast is hij ook betrokken bij sHeerenloo, waar hij werkt met geestelijk en lichamelijk beperkte cliënten. Zijn passie voor het werken met minder validen maakte hem de perfecte kandidaat om te helpen bij de bouw van de helling op Bonaire.

Parke Tului volgt

Ook bij Parke Tului is men bezig om een helling te maken waardoor rolstoelgebruikers makkelijk het water kunnen benaderen. Toch is deze volgens Burchartz anders ingericht. Het is namelijk niet mogelijk om via die helling ook het water te betreden. “De helling die wij vorige week hebben opgeleverd, zorgt ervoor dat je tot een diepte van 1,20 het water kan betreden. De rolstoel kan, indien hij tegen zout water kan, helemaal het water inrijden. Op die manier kunnen minder validen vrij gemakkelijk gaan zwemmen in het water. Dit is uniek en bestaat nog niet op Bonaire,” aldus Burchartz die duidelijk zichtbaar blij is met het initiatief.

Hoewel er op Bonaire nog weinig voorzieningen zijn voor mensen met een beperking, hoopt Burchartz dat deze helling andere resorts en voorzieningen zal inspireren om ook toegankelijker te worden. “Er is steeds meer aandacht voor dit onderwerp en ik denk dat deze helling een belangrijke eerste stap is.”

