Economie Consumentenwinkel Bonaire ziet in lege pasteitjes bewijs van krimpflatie op het eiland Redactie 22-12-2024 - 1 minuten leestijd

Een voorbeeld van een pastechi die bijna leeg is. Foto: FTPKB

KRALENDIJK – Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano (FTPKB) ziet in slecht gevulde pastechi’s het bewijs dat het fenomeen krimpflatie ook op Bonaire zijn intrede heeft gedaan.

De consumentenwinkel ontving recent een klacht ontvangen over de kwaliteit van een pastechi die vooral met lucht bleek te zijn gevuld, ondanks een prijs van $2,50. De consument meldde dat de lokale lekkernij vrijwel leeg was en eerder gevuld leek met lucht, dan met de gebruikelijke ingrediënten zoals vlees, kaas of tonijn. Dit voorbeeld illustreert FTPKB het fenomeen krimpflatie, waarbij de hoeveelheid of kwaliteit van producten afneemt, terwijl de prijs gelijk blijft of stijgt.

FTPKB benadrukt dat consumenten alert moeten zijn op deze praktijk. “Het is belangrijk om producten te vergelijken, vragen te stellen aan verkopers en klachten in te dienen als de kwaliteit te wensen overlaat. Door bewust te kiezen en oneerlijke verkooppraktijken te melden, kunnen consumenten bijdragen aan meer transparantie en eerlijkheid in de markt”.

Klachten melden

De voorvechter van consumentenbelangen op het eiland roept bewoners op klachten te melden via de website van FTPKB, zodat kopers alert zijn op dit soort praktijken en de consumentenwinkel hier ook voor kan waarschuwen.

318