Auke op zondag: Integriteit

Het is verleidelijk om het kabinet Schoof van alles dat misgaat in dit land de schuld te geven.

Ze maken het me wel gemakkelijk. Behalve de stoere taal die de wereld in wordt geslingerd, staat het kabinet na een half jaar nog steeds met lege handen. Het klassieke gedrag van de pestkop: veel lawaai maken om te intimideren.

Het is nog onduidelijk hoe dit kabinet om zal springen met Caribisch Nederland. Al zijn er wat tekens aan de wand. Het valt op dat het woord corruptie regelmatig valt.

Deze week hebben de heer David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Zsolt Szabó, een lange brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer geschreven.

De brief is een uitvloeisel van het WODC-rapport Ambtelijk-bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland (2023). Dat rapport was weer het gevolg van eerdere rapportages door de Raad voor de Rechtshandhaving over corruptiebestrijding in Caribische Nederland.

In het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met ‘eilandbesturen, ambtenaren, het maatschappelijk middenveld en de justitieketen over het WODC-rapport.’ Die gesprekken hebben deze 9 pagina’s tellende brief opgeleverd.

In de inleidende woorden schrijven de bewindslieden dat ‘dit kabinet zich hard maakt voor goed bestuur en een sterke rechtsstaat, waarbij belangrijke stappen gezet worden om onze democratie en rechtsstaat te verstevigen onder andere door de aanwezige checks and balances in ons systeem te verbeteren.’

Daarnaast wordt vastgesteld dat ‘Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel zijn van de Nederlandse rechtsstaat en het kabinet zet zich er voor in dat de eilanden een gelijkwaardig deel van Nederland zijn.’

Ook uit de Inleiding: ‘Het rapport signaleert kwetsbaarheden in de ambtelijke en bestuurlijke integriteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba waarbij oneigenlijk gebruik van bevoegdheden door zowel ambtenaren als bestuurders van de lokale overheid veel voor lijkt te komen.’

In de brief worden allerlei maatregelen doorgenomen waarmee alle integriteitsproblemen kunnen worden opgelost. Een mooi streven.

Voor iemand die graag en vaak spreekt over integriteit, goed bestuur en de rechtsstaat is het misschien goed om tijdens het Kerstreces even in de spiegel te kijken.

De partij van de heer Szabó, de PVV, laat nl. zien dat zij al die begrippen niet echt hoog in het vaandel heeft.

Over het enige lid van die partij hoeven we het niet te hebben. Het geblaat van die man is de aandacht amper waard.

Wonderlijk is het dat de partij wel erg afwezig is bij debatten in de Tweede Kamer. In juli was de tussenstand al helder: bij ongeveer honderd van de vierhonderd debatten kwam niet één van de 37 PVV-Kamerleden opdagen.

Een gewoon lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 juli 2024 een schadeloosstelling van ruim 141 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

De partij zonder leden heeft 37 zetels in de Tweede Kamer. Totale schadeloosstelling: 5.217.000 euro.

En dan ervoor zorgen dat de armste bewoners op het eiland er tien procent op achteruit gaan in 2025. Daar sta je dan met je integriteit. Met je goed bestuur.

