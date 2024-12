Nieuws van Bonaire Gerecht Bonaire: handhaving korte termijnverhuur blijft overeind Redactie 21-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het gerecht op Bonaire heeft geoordeeld dat het bestuurscollege mag optreden tegen de verhuur van woningen aan toeristen voor periodes korter dan drie maanden. Het gaat om negen eigenaren in de wijk Sabal Palm die hiermee het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) overtreden.

Volgens het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan is op de percelen in deze wijk alleen residentieel gebruik toegestaan. Korte termijnverhuur aan toeristen valt hier niet onder. Een aantal eigenaren vroeg vrijstelling aan voor dit verbod, maar deze verzoeken zijn afgewezen. Ook het gerecht heeft deze afwijzing bevestigd.

De eigenaren beroepen zich tevergeefs op een overgangsbepaling uit het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan die recreatief gebruik toestaat als dat vóór 2010 al plaatsvond. Zij slaagden er echter niet in aan te tonen dat hun woningen destijds recreatief werden verhuurd. Het bestuurscollege mag volgens het gerecht prioriteit geven aan handhaving in de wijk Sabal Palm en heeft aangegeven dat er ook in andere wijken zal worden gecontroleerd.

Een uitzondering geldt voor een eigenaar die haar woning tijdelijk verhuurt aan Nederlandse artsen die op Bonaire werken. Dit wordt niet als recreatieve verhuur beschouwd, waardoor in dit geval geen handhaving plaatsvindt.

