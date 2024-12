Aruba Aruba houdt de grens met Venezuela nog steeds gesloten Redactie 21-12-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Arubaanse regering heeft aangekondigd dat de grens tussen Aruba en Venezuela minimaal tot april 2025 gesloten blijft. De grens sluiting, die in 2019 begon toen Venezuela de grenzen eenzijdig sloot, wordt verlengd vanwege aanhoudende politieke en veiligheidsredenen.

Hoewel de maritieme grens in mei 2023 heropend werd na onderhandelingen, blijft de luchtgrens gesloten. Besprekingen over een mogelijke heropening zijn nog gaande, maar de Arubaanse overheid wil dit pas doen wanneer de situatie veilig en verantwoord is.

De gespannen politieke situatie in Venezuela, met name de betwiste verkiezingsuitslag van juli, speelt een cruciale rol in de beslissing. Het Koninkrijk der Nederlanden erkent Nicolás Maduro niet als president, maar steunt Edmundo González als de rechtmatige winnaar, wat de diplomatieke verhoudingen tussen de landen bemoeilijkt.

Reisadvies

Aruba waarschuwt daarnaast voor reizen naar Venezuela. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies uitgegeven, vooral voor de grensgebieden en grote steden. Veel delen van Venezuela, waaronder Caracas en Isla Margarita, krijgen een oranje of rode kleurcode, wat betekent dat reizen alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden wordt aanbevolen. Vakantiereizen worden afgeraden.

De ambassade waarschuwt dat consulaire hulp in Venezuela beperkt is en adviseert reizigers zich aan te melden bij de informatieservice van het ministerie om in geval van nood geïnformeerd en ondersteund te worden.

