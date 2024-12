Vacatures Bonaire Vacature Algemeen Directeur Melanie Zandwijk 20 december 2024

Fundashon Propiedat Inmobil Boneiru (FPIB) is een stichting op Bonaire die in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) verschillende onderwijsvastgoedprojecten realiseert. Dit gaat zowel om renovaties (zoals de afgeronde renovatie van basisschool Kolegio Kristu Bon Wardador) als om nieuwbouw. Naast schoolgebouwen gaat het ook om het realiseren van de infrastructuur op de schoolterreinen, aanleg van sportfaciliteiten en kinderopvangcentra. De projecten worden grotendeels gefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Nederland. FPIB is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Algemeen Directeur (part-time)

De functie

Als Algemeen Directeur, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur, bent u belast met het besturen van de stichting. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de (statutaire) doelstellingen, voor de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. U bent samen met de financieel bestuurder verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde strategisch plan van FPIB. U draagt de eindverantwoordelijkheid voor het aansturen van de organisatie en u waarborgt hierbij het belang van de stichting en haar klanten. U bent verantwoordelijk voor het zo doelgericht en efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare middelen. Als Algemeen Directeur legt u verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het overleg met het OLB en het ministerie van OCW in Nederland behoort tot uw kerntaken. U bent het aanspreekpunt voor alle stakeholders en onderhoudt goede contacten. U bent in staat om in complexe situaties verschillende partijen mee te krijgen, te overtuigen en zaken met snelheid af te handelen, met oog voor de omgeving. U bent in staat zijn om zaken in beweging te zetten die ogenschijnlijk vastzitten. U waarborgt zorgvuldige aanbestedingsprocedures en de voortgang en kwaliteit van de bouwprojecten.

Uw profiel

U beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding (of een aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau op HBO-niveau), bij voorkeur in de richting van bouw-/bedrijfskunde. U heeft ten minste vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie met eindverantwoordelijkheid en heeft inzicht in bedrijfsvoering. U heeft bestuurlijke ervaring en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. U heeft kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement, bij voorkeur in het begeleiden en toezicht houden op (grote) bouwprojecten in een tropisch klimaat. Ervaring met grote vastgoedprojecten, kennis van de utiliteits-/bouwsector, ervaring met onderwijsprojecten zijn allen een pré. U bent een inspirerend leider en in staat een prettig werkklimaat te creëren, waarbij verantwoordelijkheid, openheid, ontwikkelingsgerichtheid en aanspreekbaarheid centraal staat. U bent ‘hands-on’, besluitvaardig, flexibel en oplossingsgericht. U beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden. U bent integer en van onbesproken gedrag. U bent omgevingsbewust, een team player en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. U bent maatschappelijk betrokken en u heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten/ ontwikkelingen van de Caribische regio. U beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. Papiamentu is een pre. U bent woonachtig op Bonaire of bereid zich op korte termijn op Bonaire te vestigen.

Het aanbod

Fundashon Propiedat Inmobil Boneiru biedt een overeenkomst van opdracht van 16-24 uur per week in een dynamische omgeving met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens FPIB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. M. Buys-Trimp (Voorzitter Raad van Toezicht FPIB) via [email protected] of mw. L. Nieuwenhuijs van Deloitte, via +5999 433 3333 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 24 januari 2025 e-mailen naar mw. L. Nieuwenhuijs via [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een executive assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

