Schietincident bij horecagelegenheid op Kaya Bonaire Redactie 20-12-2024

KRALENDIJK – In de vroege uren van donderdag 19 december, rond 02.30 uur, reageerde de politie op een melding over een conflict waarbij een groep personen betrokken was bij een horecagelegenheid aan de Kaya Bonaire. Kort na het incident verklaarden omstanders dat er schoten waren gehoord.

Bij aankomst op de locatie troffen de agenten echter geen verdere bijzonderheden aan. Het is op dit moment onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden, en de politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) doet een dringende oproep aan mensen die mogelijk iets hebben gezien, gehoord of informatie hebben over de gebeurtenis. Zij kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 715 8000. Anonieme tips kunnen worden doorgegeven via de tiplijn 9310.

De politie benadrukt dat alle informatie, hoe klein ook, van groot belang kan zijn voor het onderzoek.

