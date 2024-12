Bank- en Hypotheek Chaos dreigt door nieuwe pinpassen MCB: Oude passen vanaf 1 januari onbruikbaar Redactie 20-12-2024 - 2 minuten leestijd

Veel MCB-klanten hebben de nieuwe pas nog niet in bezit. Nog meer mensen zijn zich niet bewust van het feit dat de oude pas niet meer bruikbaar is vanaf 1 januari a.s. Foto: MCB

KRALENDIJK- Er dreigt de nodige chaos en ongemak voor gebruikers, nu de Maduro en Curiëlsbank Bonaire heeft aangekondigd dat de oude in gebruik zijnde pinpassen, ongeacht de geldigheidsdatum, vanaf 1 januari 2025 onbruikbaar zullen zijn.

In plaats daarvan moeten gebruikers een nieuwe Bankomatiko+ kaart gaan gebruiken, die klanten in de afgelopen maand thuisbezorgd hadden moeten krijgen. Het probleem is evenwel dat heel veel klanten die nieuwe pinpas nog niet hebben.

Een snelle inventarisatie onder het team van ABC Online Media leert dat ongeveer de helft de pas niet heeft ontvangen. Een eveneens inventarisatie bij andere klanten leert dat sommigen de pas wel, maar velen deze ook niet hebben ontvangen. Daarnaast blijkt de oude pincode, die volgens de MCB ook bij de nieuwe pas zou moeten werken en daarmee zou moeten worden geactiveerd, het niet altijd ook daadwerkelijk te doen.

Heel veel klanten zijn niet op de hoogte van het feit dat er een nieuwe pas is, en nog minder van het feit dat de huidige passen vanaf 1 januari 2025 niet meer zullen werken. MCB Bonaire lijkt de informatie over de nieuwe pinpassen vooral op de eigen social media te hebben gedeeld. Wie die niet volgt, lijkt pech te hebben. Op die social media is ook aangekondigd dat als klanten hun pas per 11 december nog niet hadden, zij een afspraak konden maken voor het ophalen van de pas bij de bank.

Veel gesloten

Een bijkomend probleem is dat de bank nog nauwelijks open is tussen nu en 31 december door de tussenliggende feestdagen. Uit een evenzo vooral op de eigen sociale media gedeelde informatie blijkt de bank op vrijdag maar een halve dag open te zijn voor het publiek, door een interne gelegenheid. Daarna is de bank is alleen op maandag 23 december, vrijdag 27 en maandag 30 december nog een hele dag open. Op 24 december en op 31 december is de bank maar een halve dag open, terwijl de bank op 25 en 26 december gesloten is, evenals op 1 januari 2025.

