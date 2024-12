Milieu Afvalproblemen op Sorobon: Prullenbakken al weken niet geleegd Hans Hofstra 20-12-2024 - 1 minuten leestijd

Prullenbakken op Sorobon zitten al tijden vol.

SOROBON – Op het strand van Sorobon op Bonaire zijn de prullenbakken al ruim 2,5 week niet geleegd door afvalverwerkingsbedrijf Selibon. Hierdoor puilen de vuilnisbakken uit en waait het afval richting de westkant de zee in. De situatie zorgt voor groeiende ergernis bij bezoekers van het strand en heeft mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu.

Op Sorobon staan verschillende kleuren prullenbakken om afvalscheiding te stimuleren. Bezoekers worden gevraagd hun afval netjes te scheiden. Echter, ondanks deze inspanningen, blijft het opvallend dat slechts één vrachtwagen al het afval in één keer ophaalt en het naar de landfill brengt, zonder verdere scheiding. Nu de bakken overvol zijn, worden verschillende soorten afval door elkaar in de bakken gegooid. Ondertussen zijn de bakken vol en leggen bezoekers hun afval naast de containers neer.

Er is een reactie gevraagd aan Selibon over het uitblijven van het legen van de bakken. Een woordvoerder van het bedrijf gaf aan niet precies te weten waarom de bakken niet eerder zijn geleegd. Verdere uitleg over de situatie blijft vooralsnog uit.

