Vacature IT Support Officer

IT Support Officer Redactie 19 december 2024

Bij Delfins Beach Resort Bonaire heten we onze gasten van harte welkom en helpen we hen het resort en het eiland in al zijn facetten te ontdekken. Misschien speel jij binnenkort een belangrijke rol in dit proces! Wegens uitbreiding van ons team zoeken we namelijk een:

IT Support Officer (40 uur)

Wie ben jij? Je hebt een passie voor techniek en IT en draagt graag bij aan een zorgeloze ervaring voor onze gasten. Jij bent goed op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Als allround IT-supportspecialist ben je de held voor onze gasten en collega’s wanneer er technische problemen optreden. Je bent een cruciaal lid van ons Maintenance-team en fungeert als eerste aanspreekpunt voor storingen rondom hoteltechnologie, tv, telefonie, internet, camera’s, computers en Microsoft-software en -cloud. Jij zorgt ervoor dat gasten zonder zorgen kunnen genieten en dat collega’s kunnen werken met betrouwbare systemen. Kort gezegd: jij bent de ‘fantastic fixer’ die elke gebruiker tevreden stelt.

Wat ga je doen?

Je biedt technische ondersteuning aan hotelgasten en medewerkers op het gebied van tv, telefonie, computers en internet.

Je lost storingen op in Microsoft-software zoals Windows, Outlook en Office-toepassingen.

Je ondersteunt onze IT-partner bij het beheer van netwerk- en serverapparatuur, zodat onze IT-systemen optimaal presteren.

Je beheert in samenwerking met derden ons telefoon-, camera- en Hotel TV-systeem, evenals audiovisuele middelen in het Event Center.

Je analyseert problemen en biedt oplossingen, zowel op afstand als ter plaatse, en documenteert deze om onze kennisbank actueel te houden.

Je werkt samen met leveranciers voor snelle en efficiënte oplossingen en voert proactieve controles uit.

Je sluit apparatuur zoals computers, printers, tv’s en telefoons aan en installeert laptops.

Je helpt gebruikers met vragen over applicaties, doet verbetervoorstellen en past gebruikersinstructies aan.

Indien nodig voer je algemene onderhoudstaken uit samen met het Maintenance-team.

Wat vragen wij?

Een opleiding op minimaal MBO-niveau 4 in IT of een vergelijkbare richting.

Minimaal 2 jaar ervaring in een technische supportfunctie, bij voorkeur in de hospitality-sector.

Kennis van netwerkbeheer, Microsoft-software (Windows, Office 365) en algemene IT-support.

Analytisch vermogen en zelfstandig kunnen werken.

Goede communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid.

Een proactieve en probleemoplossende instelling.

Vloeiend in Nederlands en/of Engels (meerdere talen zijn een pluspunt).

Flexibiliteit in werktijden, inclusief bereidheid tot storingsdiensten in avonden en weekenden.

Wat bieden wij? Je komt in een team vol enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, en zeker ook voor jou. Je ontvangt een aantrekkelijk salaris met aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals gratis vervoer naar het werk, een spaarregeling, stand-by vergoeding, kortingen bij partners en opleidingsmogelijkheden via de Delfins Academy en binnen de IT-sector.

Over Delfins Delfins Beach Resort ligt op Bonaire en biedt een unieke ervaring met een privéstrand, twee grote zwembaden, toprestaurants, een grote gym en nog veel meer. We voelen ook verantwoordelijkheid voor het eiland en zetten ons in voor het behoud van de biodiversiteit via het initiatief Bloom Back Bonaire. Ons hele team werkt eraan om elke gast een onvergetelijk verblijf te bezorgen.

Solliciteer! Wil je werken op een plek die als vakantie voelt, met aandacht voor jouw welzijn en ontwikkeling? Bij ons zijn alle nationaliteiten welkom om te solliciteren. Stuur je motivatiebrief en cv (graag samen in één document) naar [email protected].

Wil je eerst meer weten over deze functie? Onze Human Resource Manager, Angela, vertelt je er graag alles over. Je kunt haar bereiken via e-mail of bellen op +599 715 5002.

