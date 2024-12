Politie & Justitie Politie zoekt getuigen na schietincident in Bario Mamparia Kutu Redactie 19-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De politie van Caribisch Nederland (KPCN) roept de hulp van het publiek in bij het opsporen van verdachten na een schietincident in de nacht van zondag 17 november. Bij het incident werd met een vuurwapen geschoten op een woning in de buurt.

Voorafgaand aan en na het incident zijn twee personen waargenomen die vermoedelijk betrokken waren. Na het schieten vluchtten zij te voet in de richting van Tera Kora. De politie beschikt over camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn. Van één van hen is het volgende signalement vrijgegeven:

Donkere huidskleur

Lengte: tussen de 1.75 en 1.80 meter

tussen de 1.75 en 1.80 meter Postuur: stevig

stevig Leeftijd: geschat tussen de 25 en 30 jaar

De politie vraagt iedereen die deze personen herkent of informatie heeft die kan leiden tot hun opsporing, contact op te nemen via telefoonnummer 715 8000 of anoniem via de tiplijn 9310.

De camerabeelden van de verdachten zijn beschikbaar via de volgende link: Beelden verdachten.

KPCN benadrukt dat alle tips strikt vertrouwelijk worden behandeld.

