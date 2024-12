Algemeen Bonaire streeft naar striktere maritieme regels en zonering Hans Hofstra 19-12-2024 - 3 minuten leestijd

Havenkantoor - Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – De wateren rond Bonaire worden steeds drukker met een verdubbeling van het aantal boten in het afgelopen jaar. Dit stelt de lokale autoriteiten voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en milieubeheer. Havenmeester Gunther Flanegin deelt zijn inzichten over de huidige stand van zaken en de toekomstplannen.

Flanegin legt uit dat de regels in het Marinepark strikt zijn, vooral als het gaat om ankeren en varen. “In het Marinepark gelden er strikte regels voor milieu en natuur,” zegt de havenmeester. “Er zijn bepaalde zones voor verschillende activiteiten, maar deze zijn niet altijd goed gemarkeerd. We werken eraan om duidelijkere zonering te creëren.”

Zonering

De discussie over zonering werd afgelopen maand weer aangehaald. Bij de duiksite Something Special werd een duiker aangevaren door een boot. Dit gebeurde in het ondiepe water. De bestuurder van de boot die ouder was dan 18 jaar voer door, maar werd toch na enige tijd gevonden door de politie.

“Wat belangrijk is om te vermelden, de regels van hard of zacht varen hebben niets te maken met licht of donker water. Het is een associatie van mensen die dat zeggen. Wat belangrijk is om te weten, het Marinepark loopt door tot een diepte van 60 meter. In dit gebied zijn speciale regels voor boten. Maar dit heeft dus niets met de kleur van het water te maken”, aldus de havenmeester.

Bewustwording bij watergebruikers

De toename van boten heeft ook geleid tot meer zorgen over veiligheid, vooral voor zwemmers en duikers. “Het aantal boten is enorm gegroeid en veel mensen kennen de regels niet,” aldus Flanegin. Hij benadrukt het belang van bewustwording en naleving van de regels door alle watergebruikers.

Een belangrijk aandachtspunt is de invoering van nieuwe regelgeving en zonering. “We zijn bezig met het moderniseren van de wetgeving, sommige wetten dateren nog uit 1975,” vertelt Flanegin. “Het doel is om tegen 2025 de zonering af te hebben, zodat iedereen weet waar ze veilig kunnen varen of duiken.” Met een zonering weet de bestuurder van een boot beter waar hij moet varen. Ook een zwemmer of duiker, weet waar hij wel en niet te water mag gaan.

Daarnaast is er een campagne gestart om bootgebruikers bewuster te maken van de geldende regels. “We willen dat mensen de regels kennen en zich eraan houden,” zegt Flanegin. “Bij overtredingen kunnen vergunningen worden ingetrokken en boetes worden opgelegd. Hiervoor hebben wij ambtenaren aangenomen die in de toekomst actief gaan zoeken naar overtreders.”

Het streven naar een veiliger en beter gereguleerd maritiem milieu op Bonaire is in volle gang. Flanegin concludeert: “Zonering is essentieel. We moeten ervoor zorgen dat verschillende activiteiten niet met elkaar in conflict komen, zodat we zowel de natuur als de veiligheid van alle watergebruikers kunnen waarborgen. Duikers, zwemmers en bootgebruikers moeten niet op een gevaarlijke manier met elkaar in contact kunnen komen.”

