Sport & Vrije tijd Titelverdediger Real Rincon haalt uit in Bonairiaanse voetbalcompetitie Hans Hofstra 18-12-2024 - 2 minuten leestijd

Real Rincon scoort in de competitie. Foto: Facebook Real Rincon

RINCON – Titelverdediger Real Rincon heeft deze week hard uitgehaald tegen de nummer laatst in de competitie, Independiente. In Rincon werd het maar liefst 0-13, waarbij Fabio Hierck zes doelpunten voor zijn rekening nam.

De voetballers zijn alweer een aantal weken bezig. Alle teams spelen eenmaal tegen elkaar, waarna de beste zes teams zich plaatsen voor de zogenaamde Kaya 6. Vorig seizoen werd Real Rincon de winnaar. In de finale versloegen zij Vespo. Dat Independiente laatste staat en maar liefst met 0-13 van Real Rincon verloor is opvallend. Vorig seizoen eindigde het team namelijk nog als vierde in de competitie.

Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten Real Rincon 3 3 0 0 26 2 24 9 Vitesse 3 2 1 0 10 3 7 7 S.V. Uruguay 2 2 0 0 11 3 8 6 Atletico Flamingo 2 2 0 0 10 4 6 6 Vespo 2 1 1 0 3 2 0 4 Arriba Peru 2 1 0 1 6 7 -1 3 Young Boys 2 0 1 1 4 7 -3 1 S.V. Juventus 2 0 1 1 3 8 -4 1 S.V. Estrellas 3 0 0 3 3 11 -8 0 ATC 2 0 0 2 3 16 -13 0 Independiente 3 0 0 3 3 20 -17 0

