Natuur Rangers Stinapa ruimen aangespoelde boot op Klein Bonaire Hans Hofstra 18-12-2024 - 1 minuten leestijd

Een verlaten optimist werd door Stinapa gevonden voor de kust van Klein Bonaire.

KRALENDIJK – De natuurorganisatie Stinapa heeft afgelopen week laten zien hoe belangrijk hun werk is voor het behoud van de prachtige onderwaterwereld rondom Bonaire.

Tijdens een inspectie in de buurt van de duiklocatie Something Special ontdekten rangers van Stinapa een verlaten touw waarop een jonge Grote Sterkoraal (Great Star Coral) groeide. Dit koraal is met uiterste zorg teruggeplaatst op het rif, waar het nu de kans krijgt om verder te groeien.

Naast deze bijzondere vondst troffen de rangers een optimist aan, aangespoeld op de kust van Klein Bonaire. Met een gezamenlijke inspanning werd de boot opgeruimd, waarmee Stinapa bijdroeg aan het schoonhouden en beschermen van de mariene omgeving. De organisatie benadrukt het belang van voortdurende inzet voor het behoud van Bonaire’s unieke natuur.

407