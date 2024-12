Economie Winkels Kralendijk mogen op eerste kerstdag open door bezoek cruiseschip Redactie 17-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Gezaghebber John Soliano heeft besloten dat winkels in de binnenstad en op het Wilhelminapark die toeristische artikelen verkopen, op Eerste Kerstdag tussen 9 uur in de ochtend en 8 uur in de avond open mogen zijn.

Hoewel het eilandsbesluit A.B. 2004, no. 25 winkels verplicht gesloten te blijven op feestdagen zoals Eerste Kerstdag, wordt er een uitzondering gemaakt vanwege de aankomst van een cruiseschip en de daarmee verwachte toestroom van bezoekers.

De ontheffing geldt evenwel uitsluitend voor winkels gericht op toeristische producten; alle andere winkels blijven onder het reguliere verbod vallen. De maatregel is volgens Soliano bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van bezoekers en het economische belang van het eiland.

0