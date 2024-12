Algemeen Wietze de Jager haalt 127.382 euro op voor voedselbank Bonaire Hans Hofstra 17-12-2024 - 2 minuten leestijd

Wietze de Jager (rechts) met zijn vrouw Lieke de Jager-Veld overhandigen de cheque aan de voedselbank op Bonaire.

KRALENDIJK – Voormalig radio-dj Wietze de Jager heeft afgelopen week een bijzonder project opgezet met een nobel doel: 100.000 euro ophalen voor de voedselbank op Bonaire. Met dit bedrag zouden 100 mensen een jaar lang toegang krijgen tot voedsel. Het project ging op Bonaire en Nederland viraal. Uiteindelijk verzamelde De Jager een bedrag van 127.382 euro.

Dit initiatief komt op een cruciaal moment, want momenteel zijn er zo’n 300 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Volgens de organisatie zou bij uitbreiding van de capaciteit zelfs ruimte zijn om 800 mensen te helpen, maar door beperkte middelen is dat op dit moment niet mogelijk.

Het ambitieuze doel van 100.000 euro werd uiteindelijk ruimschoots overtroffen. Wietze de Jager slaagde erin om maar liefst 127.382 euro in te zamelen. De winnaars van de actie kregen aanvankelijk alleen twee vliegtickets naar Bonaire aangeboden. Maar dankzij de steun van vele lokale ondernemers groeide dit al snel uit tot een indrukwekkend prijzenpakket. Zo werden er surflessen, overnachtingen, boottochten en etentjes beschikbaar gesteld, waardoor de winnaars een prachtige ervaring op het eiland tegemoet gaan.

De Jager laat in een reactie weten: “In de eerste oproep zei ik, we kunnen samen het verschil maken. En na een dikke week vol donaties en prachtige initiatieven kan ik zeggen dat we samen het verschil hebben gemaakt. Het is ongekend hoe betrokken iedereen was. Van donateurs tot ondernemers die een bijdrage hebben gedaan in de vorm van een activiteit of verblijf voor de winnaar. Dat de voedselbank niet 100, maar inmiddels bijna 130 gezinnen een jaar lang kan helpen is echt prachtig.”

