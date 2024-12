Politie & Justitie Weer hond vergiftigd op Bonaire: Gif op verschillende plekken aangetroffen Redactie 16-12-2024 - 1 minuten leestijd

Op verschillende plekken heeft de politie hondenvoer vermengd met illegaal vergif aangetroffen. Foto: KPCN.

KRALENDIJK – Op zondag ontving de politie op Bonaire een melding van een hond die vergiftigd was en aan de gevolgen daarvan overleden is. Na onderzoek bleek dat op meerdere plekken in het gebied van Lagun onbekenden met een illegaal verdelgingsmiddel gemengd hondenvoer was neergelegd.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) waarschuwt hondeneigenaren om alert te zijn op het fenomeen. Het is belangrijk te vermelden dat dit niet de eerste keer is dat dergelijke incidenten in hetzelfde gebied plaatsvinden.

Ondanks eerdere speculatie over wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het plaatsen van het vergiftigde voer, heeft dit nooit geleid tot een arrestatie.

Oproep aan publiek

De politie doet nu een oproep aan iedereen die meer informatie heeft over het plaatsen van het vergiftigde aas om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of anoniem via de tiplijn 9310.

519