Politie & Justitie Twee verdachten opgepakt na gewelddadige overval bij geldautomaat Redactie 16-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK– In de vroege ochtend van zondag 15 december heeft een gewelddadige overval plaatsgevonden bij een geldautomaat aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Rond 4 uur ’s ochtends kreeg de politie een melding over het incident.

Kort daarna werden twee mannen van 25 jaar oud opgepakt in verband met de overval. Later op de dag werd in de wijk Nawati een huiszoeking uitgevoerd bij de woning van een van de verdachten. Daarbij nam de politie verschillende spullen in beslag die relevant zijn voor het onderzoek.

De autoriteiten onderzoeken de zaak verder om alle details rondom de overval in kaart te brengen.





