Algemeen Miles Mercera neemt afscheid: Terugblik op vier jaar leiderschap in de toerismebranche Redactie 16-12-2024 - 4 minuten leestijd

KRALENDIJK – Na vier jaar als CEO van Tourism Corporation Bonaire (TCB), neemt Miles Mercera afscheid van de toerismesector van het eiland. In een oprechte boodschap blikt hij terug op zijn persoonlijke en professionele reis, deelt herinneringen aan zijn vroege begin op Bonaire en belicht belangrijke mijlpalen die tijdens zijn termijn zijn bereikt. Mercera vertrekt met dankbaarheid, optimisme en een oproep tot voortzetting van de vooruitgang en samenwerking binnen de toeristenindustrie van Bonaire.

Beste partners, collega’s en de gemeenschap van Bonaire,

Het is met een mix van dankbaarheid en reflectie dat ik mijn laatste gedachten met jullie deel nu ik mijn huidige rol als CEO van Tourism Corporation Bonaire neerleg.

De afgelopen vier jaar (2021-2024) heb ik een van mijn jeugddromen geleefd, namelijk deel uitmaken van het team van Tourism Corporation Bonaire en deze rol vervullen. Veel van jullie weten misschien niet, maar mijn passie voor toerisme is aangewakkerd op het eiland Bonaire, waar ik ben opgegroeid. Mijn eerste kennismaking met de toeristische sector was bij Amadeus Restaurant op Bonaire, waar ik op 15-jarige leeftijd als ober begon. Ik herinner me nog steeds het gevoel van “de wereld veroveren” toen ik mijn eerste salaris ontving.

Ik deel deze herinnering omdat het een belangrijke waarheid onderstreept: Bonaire is groot genoeg om al onze dromen te verwezenlijken. Met hard werken, voorbereiding en toewijding zijn er geen grenzen aan wat we kunnen bereiken. #itsourNature

Mijn grootste hoop voor mijn team en voor Bonaire als geheel is dat we nooit stoppen met groot dromen. Geloof in de kracht van onze gemeenschap, de veerkracht van ons volk en het grenzeloze potentieel van ons geliefde eiland.

Het dienen van TCB is een van de grootste eerbetonen van mijn leven geweest en een bepalend hoofdstuk in mijn professionele reis. Samen hebben we mijlpalen bereikt die een blijvende impact zullen hebben op de toeristische sector van Bonaire. Van de lancering van ons bestemmingsmerk “It’s in Our Nature” tot de succesvolle implementatie van de Visitor Entry Tax, een baanbrekende data-gedreven marketingstrategie en een op de gemeenschap gebaseerde benadering van toerisme, we hebben onvermoeibaar gewerkt om in lijn te zijn met het Toerisme Masterplan (TMP). Daarnaast hebben we belangrijke luchtvaartontwikkelingen gerealiseerd en liggen we op koers om tegen het einde van 2024 een recordaantal van ongeveer 180.000 bezoekers te verwelkomen. Deze successen zijn niet alleen van mij—ze zijn een bewijs van de toewijding en passie van elke belanghebbende, partner en collega die onderweg heeft bijgedragen.

Terwijl ik me voorbereid op mijn vertrek, blijf ik vastbesloten om een soepele overgang te waarborgen. Ik roep de regering van Bonaire, de leiders in de sector en de TCB Raad op om bestuursmaatregelen te prioriteren, de financiële onafhankelijkheid van TCB te versterken en de betrokkenheid van de gemeenschap te verdiepen. Deze stappen zijn essentieel om de vooruitgang die we hebben geboekt te behouden en de volgende leider in staat te stellen om de toeristische sector van Bonaire naar nog grotere hoogtes te leiden.

Aan de regering van Bonaire, BHM, BIA, Stinapa, KVK, BONHATA, de TCB Raad, mijn collega’s en onze gewaardeerde belanghebbenden—dank jullie wel. Dank jullie voor jullie vertrouwen, samenwerking en geloof in de visie die we zo hard hebben proberen te verwezenlijken.

Ik verlaat TCB met trots over alles wat we hebben bereikt en met enorm optimisme voor de toekomst van de toeristische sector van Bonaire. Terwijl we vooruitgaan, laten we ons herinneren:

“Lokual ku ta hasi Boneiru asina speshal, no ta loke ku e tin pero lokual ku e no tin.”

“Wat Bonaire echt speciaal maakt, is niet wat het heeft, maar wat het niet heeft.”

0