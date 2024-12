Kunst, Cultuur en muziek Classical Music Board Bonaire kijkt terug op geslaagd kerstconcert Redactie 16-12-2024 - 1 minuten leestijd

Een beeld van het concert. Foto: CMBB

KRALENDIJK – De Classical Music Board Bonaire organiseerde op zaterdag haar eerste kerstconcert met een gevarieerd programma onder leiding van Claudia Cassier. Muzikanten en zangers brachten een mix van klassieke stukken, jazz en Caribische melodieën. Solisten, het kinderkoor Franciscus di Asis, en Groep Amancio & Friends werkten samen aan een afwisselend optreden.

Het publiek genoot van pianospel, zang, saxofoon, fluit, kuarta en percussie. Het concert eindigde met een gezamenlijk gezongen “Happy Christmas” en “We wish you a Merry Christmas/Bon Pasku i Aña Nobo”. De volle zaal en enthousiaste reacties wijzen volgens de organisatoren op een geslaagd evenement.

Rincon

Op vrijdag 20 december vindt een tweede concert plaats in de San Luis Beltran kerk in Rincon, aanvang 19.00 uur. Kaarten zijn te koop bij de voorverkoopadressen, het pompstation in Rincon en aan de kerk. Gratis busvervoer van Playa naar Rincon is beschikbaar; tickets hiervoor zijn op vertoon van een concertkaartje verkrijgbaar bij Delmar.

63