Natuur Redactie ABC Online Media doet WOB-verzoek over doodsoorzaak krokodil Bonaire Hans Hofstra 15-12-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto: De krokodil na de vangst in zijn nieuwe verblijf - foto Liselotte van Wagensveld - Gustenhoven

KRALENDIJK – De redactie van ABC Online Media heeft een WOB-verzoek ingediend bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en natuurorganisatie Stinapa. Beide instanties zijn al langere tijd verwikkeld in een discussie over de doodsoorzaak van de krokodil die eerder dit jaar op Bonaire werd aangetroffen. Hoewel er een autopsierapport is opgemaakt, blijft openheid van zaken uit en wijzen de partijen vooral naar elkaar.

Het WOB-verzoek is gedaan op grond van artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur BES. De redactie van ABC Online Media wil duidelijkheid over het volledige proces rond de krokodil, vanaf de waarneming tot aan de doodsoorzaak. In het verzoek wordt specifiek gevraagd naar documentatie, evaluaties en interne correspondentie, waaronder e-mails en WhatsApp-gesprekken tussen de gezaghebber van Bonaire en de interim-directeur van Stinapa. Ook wordt gevraagd naar documenten die zijn gedeeld met externe partijen, zoals Blijdorp/Roffa Reefs en internationale wetenschappelijke instanties.

Geruchten over mishandeling

De dood van de krokodil heeft geleid tot een stortvloed aan geruchten. Zo zou het dier bij de vangst hardhandig zijn aangepakt, waarbij het verstrikt raakte in netten en mogelijk inwendige bloedingen heeft opgelopen. Er is echter geen officiële bevestiging van deze claims. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de locatie waar de krokodil werd opgevangen, niet geschikt was om een dier van dit formaat en deze soort te huisvesten.

De redactie wil via het WOB-verzoek duidelijkheid krijgen over deze gebeurtenissen, met name over de laatste fase van het proces rond de krokodil. Er wordt gezocht naar antwoorden die zowel het handelen van de betrokken instanties als de omstandigheden rondom de dood van het dier verduidelijken.

