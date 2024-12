Koninkrijk Koning Willem-Alexander: ‘Verbinding in vrijheid vieren’ Redactie 15-12-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander benadrukt het belang van verbondenheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden op Koninkrijksdag, precies 70 jaar na het ondertekenen van het Statuut. De koning roept op tot het vieren van vrijheid en saamhorigheid.

Zondag 15 december staat in het teken van Koninkrijksdag, de dag waarop wordt gevierd dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten verbonden zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit jaar markeert een bijzondere mijlpaal: het is precies 70 jaar geleden dat koningin Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk ondertekende.

Koning Willem-Alexander staat bij deze gebeurtenis stil en noemt het Statuut “de basis onder ons Koninkrijksverband.” Hij spreekt van een dag om te vieren: “dat wij verbonden zijn in vrijheid!” Deze boodschap is gepubliceerd op de officiële website van het koninklijk huis.

Historische betekenis van het Statuut

Op 15 december 1954 zette koningin Juliana in de Ridderzaal in Den Haag haar handtekening onder het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit document regelde de nieuwe verhoudingen tussen Nederland en de voormalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Hiermee werd een belangrijk proces van dekolonisatie voltooid.

In de loop der jaren veranderde de samenstelling van het Koninkrijk. Na het vertrek van Suriname in 1975 en de staatkundige hervormingen van 2010 bestaat het Koninkrijk nu uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Het Statuut bepaalt dat deze vier landen autonome partners zijn binnen het Koninkrijk, met eigen regeringen en bevoegdheden. Tegelijkertijd zijn ze verbonden in rijksaangelegenheden, zoals defensie, buitenlandse zaken en het waarborgen van mensenrechten.

0