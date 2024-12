Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: stabiel weer met lichte regenval mogelijk Redactie 09-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De weersomstandigheden op Bonaire blijven deze week vrij stabiel voor de tijd van het jaar. Over het algemeen wordt een deels bewolkte lucht verwacht, met af en toe kans op een korte lokale bui of enkele verspreide regenbuien. De kans op neerslag is het kleinst rond woensdag en neemt richting het volgende weekend geleidelijk toe. Dit komt door lage wolken met buien die af en toe over de eilanden trekken.

De wind waait matig met enkele stevige windvlagen uit het oosten op maandag en dinsdag, waarna de wind tegen de tweede helft van de week zal afnemen en licht tot matig wordt vanuit het oost-noordoosten. De golven variëren tussen 1,0 en 1,7 meter hoog.

De maximumtemperaturen liggen rond de 31-32 graden Celsius (88-89 graden Fahrenheit), terwijl de minimumtemperaturen schommelen tussen 26-27 graden Celsius (79-81 graden Fahrenheit).

Bron: Caribbean Weather Center

