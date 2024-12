Natuur Wereld Natuur Fonds blij met extra steun Nationale Postcodeloterij voor Caribische eilanden Redactie 08-12-2024 - 1 minuten leestijd

De extra financiering zal onder meer worden aangewend voor bescherming van mangrovebossen. Foto: WWF-NL.

KRALENDIJK- Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) verwelkomt de extra steun van de Nationale Postcode Loterij aan de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

Hiermee kan het driejarige programma ‘Conservation and Restoration of Key Habitats’ worden uitgevoerd, gericht op het herstellen en beschermen van kustbossen, mangroves, zeegras en koraalriffen in het Caribisch gebied. Door lokale projecten te combineren in één regionaal programma, worden kosten verlaagd en impact vergroot.

WWF-NL levert kennis en expertise vanuit het internationale netwerk om herstelinitiatieven te versterken en best practices te delen. Het programma richt zich naast natuurherstel ook op educatie en beleidsverandering om bewustzijn te vergroten en lange termijnoplossingen te ondersteunen.

Cruciaal

Volgens WWF-NL-programmamanager Monique de Water is samenwerking cruciaal om natuurherstel en klimaatbestendigheid te realiseren.

