ZJCN voert verbeteringen door in aansprakenpakket Zorgverzekering CN

KRALENDIJK – Vanaf 1 januari 2025 verandert het aansprakenpakket van de zorgverzekering in Caribisch Nederland, zoals aangekondigd door Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). De wijzigingen zijn vastgelegd in de Regeling aanspraken zorgverzekering BES (RazBES) en hebben als doel de gezondheidszorg toegankelijker te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Een van de aanpassingen betreft de vergoeding van oefentherapie bij COPD, waarbij voortaan geen maximum meer geldt voor het aantal behandelingen en de vergoeding direct vanaf de eerste sessie ingaat. Voor deze zorg is wel voorafgaande toestemming van ZJCN nodig. Ook mensen met ernstige reumatoïde artritis kunnen vanaf 2025 rekenen op een volledige vergoeding van oefentherapie, mits vooraf toestemming is verleend.

Daarnaast wordt geriatrische revalidatiezorg specifiek benoemd als onderdeel van het pakket. Hierbij beoordeelt een specialist ouderengeneeskunde of deze vorm van zorg het meest geschikt is. Voor medische uitzendingen geldt voortaan dat terminale of acuut levensbedreigend zieke verzekerden van 18 jaar en ouder recht hebben op een tweede begeleider, na goedkeuring van ZJCN. Er wordt ook een geschiktheidstoets ingevoerd om te waarborgen dat begeleiders in staat zijn dagelijkse handelingen te ondersteunen en mentale hulp te bieden bij beslissingen.

Een andere verandering is het vervallen van het zogenaamde ‘beste oor’-criterium bij gehoorverlies. Tot en met 2024 was vergoeding afhankelijk van het gehoor van het beste oor; vanaf 2025 geldt deze beperking niet meer.

Premieverlaging

Ook kondigt ZJCN aan dat het premiepercentage voor werkgevers in Caribisch Nederland verlaagd van 11,7% naar 9,3% om tegemoet te komen aan de stijging van het minimumloon in 2024. Deze maatregel maakt deel uit van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES en biedt financiële verlichting voor werkgevers.

