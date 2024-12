Defensie Landmachtcompagnie Curaçao oefent op Bonaire Redactie 07-12-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto Defensie

KRALENDIJK – In een persbericht heeft Defensie bekendgemaakt dat van 4 tot en met 10 december 2024 de 47e lichting van de landmachtscompagnie (13DELTA), gestationeerd op Curaçao, een militaire oefening zal uitvoeren op Bonaire. Het is niet de eerste keer dat Defensie op het eiland oefent. De oefening is bedoeld om de eenheid vertrouwd te maken met de omgeving en de samenwerking met lokale autoriteiten en hulpdiensten verder te versterken.

Op donderdag 5 december stond een gezamenlijke oefening op het programma, waarbij lokale partners actief betrokken waren. Daarnaast zet de landmachtcompagnie zich in voor maatschappelijke initiatieven op Bonaire, met een focus op ondersteuning van lokale projecten.

De eenheid maakt gebruik van de infrastructuur en het terrein van de scoutingvereniging Rincon als bivaklocatie. De oefeningen vinden plaats op diverse locaties die al bekend zijn bij de eenheid, waarbij eerder opgedane ervaringen worden ingezet om de training veilig en efficiënt te laten verlopen.

Maandag 9 december hebben majoor Jan Bethlehem, commandant van de landmachtcompagnie, en sergeant-majoor Marc Wesselius een ontmoeting met Gezaghebber John Soliano. Tijdens dit overleg worden de laatste details van de oefening besproken en wordt de samenwerking met lokale partners verder versterkt.

