Luchtvaart & Reizen Flamingo luchthaven stelt tweede directeur aan en heeft nu tweekoppige directie Redactie 07-12-2024 - 3 minuten leestijd

Foto: BIA

KRALENDIJK – Bonaire International Airport N.V. (BIA), de exploitant van Flamingo Airport, versterkt de organisatie om de ambitieuze ontwikkelplannen van de luchthaven te realiseren.

Onder leiding van directeur Maarten van der Scheer werkt een klein, toegewijd team dagelijks aan de verdere modernisering van de luchthaven. Met de aanhoudende groei van zowel de eilandbevolking als het aantal bezoekers heeft BIA uitgebreide plannen ontwikkeld voor onder meer de renovatie en uitbreiding van platforms, de terminal en commerciële faciliteiten. Daarvan zijn, volgens de luchthaven, de eerste resultaten al zichtbaar. Deze verdere ontwikkelingen vereisen de komende jaren grondige voorbereidende werkzaamheden, gevolgd door aanbestedingen en de uitvoering van de projecten.

Om deze uitdagende agenda daadkrachtig te realiseren is het nodig de organisatie op diverse plekken gericht te versterken. Als eerste stap hebben de directie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de aandeelhouder – het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)- besloten dat BIA zal overgaan op een tweehoofdige directie. Marco van de Kreeke, de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, is daarbij bereid gevonden als interim-directeur toe te treden tot de directie van BIA. De komende tijd wordt gezamenlijk verder gewerkt aan een structurele invulling van de directie en versterking van de gehele organisatie. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het bieden van kansen aan lokaal talent en zullen high-potentials binnen de organisatie de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Van de Kreeke is een ervaren luchthavenprofessional en was van 2005 tot 2008 al directeur van BIA. Met zijn uitgebreide ervaring en kennis van de uitdagingen die de luchthaven te wachten staan, kan hij direct bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de plannen en de organisatie.

Uitdagingen

“BIA ontwikkelt zicht goed, maar heeft ook grote uitdagingen voor de boeg. We hebben meer uitvoeringskracht nodig en daarom versterken we de komende tijd de hele organisatie” aldus directeur Maarten van der Scheer. “Ik ben zeer blij dat we Marco bereid hebben gevonden het team te komen versterken. Hierdoor kunnen we de verbeteringen en uitbreidingen van Flamingo Airport in een hogere versnelling brengen.”

Marco van de Kreeke voegt toe: “Sinds mijn eerdere periode als directeur bij BIA is er veel veranderd, zowel op het eiland als op de luchthaven. In de afgelopen jaren heb ik als commissaris een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van Flamingo Airport. Ik ben trots op de sterke en financieel gezonde organisatie die er nu staat. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen groot. Ik kijk ernaar uit om, samen met Maarten, de RvC, het OLB en alle partners, een actieve rol te spelen in de verdere groei en ontwikkeling van de luchthaven.”

Zes maanden

Marco van de Kreeke zal BIA voor ten minste zes maanden ondersteunen en zal in deze periode zowel op Bonaire als vanuit Nederland werken. Van de Kreeke zal aftreden als commissaris; de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder OLB zullen op korte termijn op zoek gaan naar een geschikte vervanger. In de tussentijd neemt vicevoorzitter Angel Bermudez het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen waar.

193