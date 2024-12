Aruba AVP wint verkiezingen op Aruba, Futuro wordt sleutelspeler Redactie 07-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - ABC Online Media

ORANJESTAD – Tijdens de verkiezingen gisteren op Aruba kwam AVP (Arubaanse Volkspartij) als winnaar uit een spannende strijd met MEP. De partij behaalde 17.657 stemmen, slechts 325 meer dan MEP, die eindigde met 17.332 stemmen. De verrassende nieuwkomer Futuro wist 7.241 stemmen binnen te halen en wordt nu een cruciale factor in de formatie van een nieuwe regering.

Futuro, geleid door Gerlien Croes en Geoffrey Wever, trok vooral jonge kiezers aan en zette daarmee het politieke landschap op zijn kop. Zowel AVP als MEP heeft de steun van Futuro nodig om een coalitie te vormen.

De opkomst was lager dan in 2021, met 78% van de stemgerechtigden (54.751 geldige stemmen). AVP verloor 678 stemmen vergeleken met 2021, terwijl MEP 3.368 stemmen inleverde. De verjongingsstrategie van AVP, met Wendrick Cicilia aan het roer, speelde een belangrijke rol in hun overwinning.

