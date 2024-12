Algemeen Weer lezing voor ouders Bonaire over veilig gebruik van sociale media bij kinderen Redactie 06-12-2024 - 2 minuten leestijd

Dit keer gaat het over het gebruik van sociale media, tijdens de gratis lezing. Foto: OLB

KRALENDIJK – Op 11 en 12 december organiseert Biblioteka Públiko Boneiru op verzoek weer een gratis lezing voor ouders over het veilig gebruik van social media bij kinderen. De lezing wordt door socialemediadeskundige Flavina Wanga bij sentro di bario Amboina gehouden.

Op woensdag 11 december wordt de lezing van 19:00 tot 21:00 in het Nederlands gehouden en op donderdag 12 december van 9:00 tot 21:00 uur in het Papiaments. Wanga geeft de ouders nuttige tips hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden bij het gebruik van social media. In de lezing behandelt ze ook onderwerpen als cyberpesten, sexting, online kinderlokkers. De toegang is voor beide lezingen gratis. Ouders kunnen zich per app aanmelden bij het nummer 770 6302 of een mail sturen naar [email protected]

In de maand oktober gaf Wanga al een lezing over veilig gebruik van mobiele telefoons, tablets en internet bij kinderen. De belangstelling hiervoor was groot. Daarom heeft de bibliotheek besloten om de lezingen weer te organiseren. Op Bonaire zijn er al langere tijd zorgen over het gebruik van mobiele telefoons bij jongeren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de jongeren dagelijks gebruik maakt van sociale media. Veel ouders vinden het moeilijk om goed hierop toezicht te houden. Ze vinden het ook lastig om hun kind bij het gebruik van sociale media te begeleiden.

Verantwoord en veilig

Wanga verzorgt met haar bedrijf ‘Konsiente’ al zes jaar op Curaçao workshops over social media en jongeren voor ouders, docenten en andere opvoeders. Ze heeft ook workshops opgezet die speciaal zijn voor jongeren om hen te leren hoe ze op een verantwoorde en veilige manier sociale media kunnen gebruiken. Het doel is dat kinderen en jongeren leren om de juiste beslissingen te nemen als ze online zijn.

