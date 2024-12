Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: wisselende bewolking met kans op neerslag Redactie 06-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De komende dagen wisselt het weer tussen overwegend helder en deels bewolkt. Vanochtend wordt slechts een beperkte hoeveelheid neerslag verwacht. De maximale temperatuur vandaag bedraagt 31°C, terwijl de minimumtemperatuur zal dalen naar 26°C.

De wind waait uit oostelijke richting en is overwegend matig met snelheden van 12 tot 30 km/u (windkracht 3 tot 4). Tijdens buien kunnen windstoten voorkomen, waarbij de windsnelheid tijdelijk toeneemt tot 31-39 km/u (windkracht 5).

Vanmiddag trekken wolkenvelden over het eiland, maar deze zullen weinig regen met zich meebrengen. Voor het weekend wordt echter een langere periode met regenactiviteit verwacht. Tegelijkertijd zal de wind de komende dagen iets afnemen.

De zee is over het algemeen matig, met golfhoogtes tussen 1 en 1,5 meter (3 tot 5 voet). In het noordelijke deel van het maritieme gebied is het wat ruwer, met golven tot ongeveer 2 meter (7 voet).

