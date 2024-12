Natuur Postcode Loterij steunt natuur op zes Caribische eilanden met extra 1,7 miljoen euro Redactie 06-12-2024 - 2 minuten leestijd

Foto credit: Nationale Postcode Loterij

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft een extra financiële impuls ontvangen van de Nationale Postcode Loterij: een bijdrage van 1,7 miljoen euro, bovenop de jaarlijkse steun van 500.000 euro. Deze middelen worden ingezet voor de bescherming en het herstel van kwetsbare natuurgebieden op de zes Nederlands-Caribische eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

De cheque werd uitgereikt door Jonne Arnoldussen, managing director van de Postcode Loterij, aan DCNA-directeur Arno Verhoeven tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering van de organisatie op Bonaire. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de aangesloten natuurbeschermingsorganisaties uit alle zes eilanden aanwezig.

Caribische natuur ernstig bedreigd

De natuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waaronder mangrovebossen en koraalriffen, staat onder grote druk door klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en invasieve soorten. Deze ecosystemen zijn essentieel voor biodiversiteit, bieden bescherming tegen stormen en vormen een belangrijke bron van inkomsten via het toerisme. Het verlies ervan heeft zowel ecologische als economische gevolgen.

Focus op eilandoverstijgende projecten

Met de extra financiering kan de DCNA grootschalige, eilandoverstijgende projecten uitvoeren. Het accent ligt op herstel van mangroves en landvegetatie, uitgevoerd in samenwerking met lokale partners, zoals STINAPA (Bonaire), CARMABI (Curaçao), en de Nature Foundation Sint-Maarten. Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL) ondersteunt deze initiatieven met kennis en aanvullende fondsen.

Arno Verhoeven, directeur van DCNA, benadrukt het belang van de bijdrage: “Dankzij deze extra steun kunnen we projecten realiseren die de natuur op alle zes eilanden ten goede komen. We danken de Postcode Loterij en haar deelnemers voor hun cruciale rol in het beschermen van deze unieke gebieden.”

Ook Hellen van der Wal, voorzitter van de Raad van Toezicht van DCNA, wijst op de verbeterde governance binnen de organisatie, die heeft bijgedragen aan het vertrouwen van de Postcode Loterij: “Deze extra middelen stellen ons in staat om nog meer impact te maken voor de natuur op alle eilanden. We zullen dit vertrouwen waarmaken.”

Jonne Arnoldussen van de Postcode Loterij benadrukt de noodzaak van de bijdrage: “De natuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk verdient bescherming. Deze extra middelen maken cruciale projecten mogelijk op alle zes eilanden, waar de financieringsmogelijkheden vaak beperkt zijn.”

Met deze extra impuls hoopt de DCNA een veilige en duurzame toekomst te realiseren voor de natuur en de gemeenschappen van de zes Nederlands-Caribische eilanden.

