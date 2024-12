Interview Kerstactie van Kiwanis voor Kinderen op Bonaire Hans Hofstra 06-12-2024 - 3 minuten leestijd

De vrijwilligers van Kivanis verkopen kaartjes voor een kerst fotoshoot.

KRALENDIJK – De internationale vrijwilligersorganisatie Kiwanis zet zich dit jaar wederom in voor de kinderen op Bonaire met hun inmiddels traditionele kerstactie. Bij de Warehouse verkopen zij kaartjes, waarmee bewoners van Bonaire een officiële kerstkaart kunnen maken. Met het verzamelde geld, helpen zij bewoners gedurende de kerstdagen. Heb jij of weet jij ook een mooie kerstgedachte van bewoners op Bonaire? Tip de redactie.

Dit jaar organiseert Kiwanis voor de vierde keer een kerstfotoshoot, waarbij mensen een mooie kerstfoto kunnen laten maken in een sfeervol decor. “De opbrengst van de kaartjes gebruiken we onder andere om kerstcadeautjes voor kinderen op Bonaire te kopen,” vertelt één van de vrijwilligers Marilijne Kats. De actie blijkt populair: “We hebben al 50 tickets verkocht, en we hopen er komend weekend in de Warehouse nog eens 50 te verkopen.”

Met de kaartjes kunnen bewoners zich inschrijven voor een fotoshoot. Dit kan individueel, maar ook als groep. De shoot vindt plaats van 9 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s middags, waarbij deelnemers een tijdslot krijgen toegewezen. “Iedereen krijgt de foto digitaal, en er is ook de mogelijkheid om deze te laten afdrukken,” voegt Kats toe.

Kiwanis voert gedurende het jaar meerdere acties uit om fondsen te werven voor verschillende projecten. Een van hun bekendste initiatieven is het Baby Mama’s pakket, dat hulp biedt aan gezinnen met kleine baby’s. “Veel instanties richten zich op kinderen, maar baby’s worden vaak over het hoofd gezien,” voegt vrijwilliger Charlotte Flanegin er aan toe. “Met deze pakketten proberen we hen ook te ondersteunen.”

Kerst photoshoot

Met de opbrengsten die Kiwanis volgende week heeft binnen gehaald, worden gezinnen richting de kerstdagen geholpen. De verdeling van de kerstcadeaus gebeurt in samenwerking met lokale instanties. “We krijgen geen namen door van de mensen die de cadeaus ontvangen. Alles verloopt via scholen en instanties, zodat de cadeaus terechtkomen bij de kinderen die het het meest nodig hebben,” aldus Kats.

De club promoot de actie via sociale media en hoopt dat de gemeenschap van Bonaire hen wederom zal steunen. “We hebben inmiddels een vaste groep mensen die elk jaar terugkomt voor de kerstfoto,” zegt Kats optimistisch. “We hopen ook dit jaar weer de 100 kaartjes te verkopen.”

47