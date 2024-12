Algemeen Kleine eilandstaten kampen met hoge kosten publieke diensten Redactie 05-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Kleine eilandstaten, ook wel Small Island Developing States (SIDS) genoemd, hebben te maken met structurele schaalnadelen die hun economische ontwikkeling remmen. Deze nadelen, zoals een beperkte bevolkingsomvang, afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten en hoge milieukosten, leiden tot hogere overheidsuitgaven en vormen een rem op economische groei. Dat blijkt uit een studie van het Economisch Bureau Amsterdam (EBA).

Het onderzoek, uitgevoerd door analist Paul Tauxe, analyseerde gegevens van 215 landen over de periode 2018-2022. Hieruit blijkt dat SIDS moeite hebben om schaalvoordelen te behalen door hun geïsoleerde ligging en kleine markten. Deze factoren zorgen voor imperfecte concurrentie, conflicten over landbeheer en hogere kosten voor publieke diensten.

De studie benadrukt dat technologische innovaties kunnen helpen de afhankelijkheid van import te verminderen. Daarnaast zouden migratie- en bevolkingsbeleid kunnen bijdragen aan efficiëntere overheidsuitgaven. Ook wordt aanbevolen exportgerichte sectoren te stimuleren en internationale samenwerking te bevorderen om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Het rapport, getiteld When Small Gets Too Big: Exploring Diseconomies of Scale in Island Economies, biedt beleidsmakers en internationale organisaties waardevolle inzichten om deze problemen aan te pakken.

