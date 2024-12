Overheid Stilte rond doodsoorzaak krokodil wordt steeds onhoudbaarder Hans Hofstra 04-12-2024 - 2 minuten leestijd

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Het mysterie rondom de dood van de krokodil op Bonaire blijft voortduren. Meer dan een maand na de ontdekking van het dode dier is er nog steeds geen duidelijkheid gegeven door het Openbaar Lichaam Bonaire en Stinapa over de resultaten van het autopsierapport. De geheimzinnigheid van de betrokken autoriteiten voedt speculatie.

Het autopsierapport, dat volgens ingewijden al enkele weken geleden is opgesteld, blijft een goed bewaard geheim. De gezaghebber, John Soliano, zou in het bezit zijn van het rapport, maar heeft tot op heden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Sjon van Essen, interim-directeur van Stinapa en de aangewezen contactpersoon is onbereikbaar, naar eigen zeggen wegens vakantie. Ondertussen blijft de communicatie tussen de betrokken instanties stroef verlopen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire wijst naar de afdeling communicatie van Stinapa voor verdere informatie, maar daar worden vragen steevast doorgeschoven naar de afwezige directeur. Zijn tijdelijke vervanger heeft ook geen commentaar en verwijst opnieuw terug naar het OLB. Deze kringloop van verwijzingen roept meer vragen op bij de pers en bewoners die transparantie willen.

Speculaties lopen uit de hand

Het gebrek aan openheid heeft geleid tot een golf aan speculaties. Lokale geruchten variëren van onzorgvuldige behandeling tijdens de vangst van de krokodil tot interne onenigheid over hoe de bevindingen moeten worden gepresenteerd. Sommigen vermoeden zelfs dat de doodsoorzaak mogelijk een controversieel element bevat dat de betrokken instanties liever onder de pet houden.

