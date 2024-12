Economie Nieuwe bedragen minimumloon en uitkeringen Caribisch Nederland per 2025 Redactie 04-12-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG/ KRALENDIJK – Vanaf 1 januari 2025 stijgen het minimumloon, de kinderbijslag en diverse uitkeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past deze bedragen aan op basis van de inflatiecijfers van 2024.

Het wettelijk minimumloon stijgt op alle drie de eilanden. Voor Bonaire stijgt het met tweeënhalve procent naar $10,35 per uur, op Sint Eustatius met drie komma een procent naar $10,41 per uur en op Saba met twee procent naar 10,30 per uur. Het loon per week of maand hangt af van het aantal gewerkte uren. AOV-gerechtigden met een volledige opbouw ontvangen vanaf januari 2025 $1.525 per maand op Bonaire, $1.534 op Sint Eustatius en $1.517 op Saba. De zogeheten ‘duurtetoeslag’ die AOV-gerechtigden op de bovenwinden ontvangen, is in de genoemde bedragen inbegrepen. Ook AOV-gerechtigden die buiten Caribisch Nederland wonen ontvangen bij volledige opbouw een bedrag van $1.517 per maand.

De kinderbijslag gaat ook omhoog. Ouders en verzorgers ontvangen voortaan $231 per maand per kind op Bonaire, $223 op Sint Eustatius en $230 Saba. Daarnaast worden de onderstand en andere uitkeringen, zoals de AWW, ook aangepast.

Om werkgevers tegemoet te komen bij de hogere loonkosten door de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2024, worden de werkgeverspremies, de premie voor de zorgverzekering daarbij inbegrepen, per 1 januari 2025 verlaagd met 1,6%. Samen met de eerdere verlaging in 2024 bedraagt de totale daling 3,1%.

De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de prijsontwikkelingen van het derde kwartaal van 2024 en houden rekening met de specifieke verschillen tussen de eilanden.

