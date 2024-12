Nieuws uit Nederland Het dilemma van de terugkeer: Inspirerende verhalen tijdens het debat ‘Do I return or stay?’ Redactie 04-12-2024 - 2 minuten leestijd

Deelnemers aan het debat dat onder leiding stond van Gilberto Morishaw. Foto: Stichting WeConnect.

AMSTERDAM- Afgelopen donderdag vond in Amsterdam een inspirerend debat plaats onder de titel ‘Do I Return or Stay?’, georganiseerd door Stichting WeConnect in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Het eeuwige dilemma waarmee veel Caribische professionals, jong en oud, worstelen, stond centraal: blijf ik in Nederland wonen en werken of keer ik terug naar mijn eiland?

Drie sprekers deelden hun persoonlijke ervaringen en afwegingen. Tirzah Richards, gedragswetenschapper, staat op het punt om na tien jaar Nederland terug te keren naar Bonaire voor een baan bij Mental Health Caribbean. Ze benadrukte haar motivatie om haar gemeenschap te ondersteunen: “Ik wist altijd dat ik terug wilde.”

Pamela Evertsz, bestuurskundige, keerde juist recent terug naar Nederland na ruim zeven jaar Bonaire. Daar werkte ze voor de Rijksdienst Caribisch Nederland, begon ze haar eigen bedrijf en ontdekte ze haar culturele roots. Tijdens het debat reflecteerde Pamela op de dynamiek van terugkeer, zowel vanuit het perspectief van de professional als van de werkgevers op de eilanden. Ze stelde de prikkelende vraag: “Zit men ‘back home’ eigenlijk wel op mij te wachten?”

Oogarts Naïlah Sint Jago bracht een andere invalshoek. Ondanks haar zoektocht naar een baan op Aruba en eerdere werkervaring op Bonaire, voelt ze zich ook thuis in Nederland, waar ze een gezin, een woning en een stabiele carrière heeft opgebouwd. Ze benadrukte dat teruggaan naar de eilanden niet per se permanent hoeft te zijn.

Reflectie en inspiratie

Onder de deskundige leiding van moderator Gilberto Morishaw, zelf een diaspora-talent met diepe wortels in Curaçao, bood het debat niet alleen een platform voor reflectie maar ook inspiratie. Het liet zien hoe veelzijdig de keuze voor terugkeer of blijven kan zijn en hoe belangrijk het is om bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel het Caribisch gebied als Nederland.

