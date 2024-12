Evenementen Sfeervolle kerstconcerten op Bonaire Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Classical Music Board Bonaire organiseert in december twee sfeervolle kerstconcerten. Op zaterdag 14 december kunt u om 19.30 uur terecht in het Corallium Hotel voor een avond vol muziek van lokale artiesten. Een welkomstdrankje en harpspel luiden het evenement in. Onder de optredens bevinden zich Bradley Howard, begeleid door Claudia Cassier op piano en Alan Bowen op saxofoon, en een kinderkoor samen met het gezelschap van Hòfi Kultural.

Ook zijn er verrassende optredens van twee jonge talenten: Dimar Kalma op piano en Tiger Frans op saxofoon.

Het tweede concert vindt plaats op vrijdag 20 december om 19.00 uur in de grote kerk San Luis Beltran in Rincon. Hier kunt u deels dezelfde artiesten verwachten, maar ook nieuwe verrassingen in een kerstsfeer.

