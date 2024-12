Politie & Justitie Privéverkoop iPhone eindigt met brutale diefstal Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto ter illustratie

KRALENDIJK – Een geplande verkoop van een iPhone 13 liep vrijdag 29 november volledig uit de hand bij de ontmoetingsplek bij Mentor. De verkoper had de telefoon te koop aangeboden via Facebook en ontmoette een geïnteresseerde koper in een auto om de deal rond te maken. Wat begon als een normale transactie, eindigde in een brutale diefstal en een gewonde eigenaar.

De verdachte kreeg de telefoon in handen om deze te bekijken, maar in plaats van af te rekenen, reed hij plotseling weg. De verkoper probeerde de autodeur te openen, maar die bleek vergrendeld. Ook een poging via het raam mocht niet baten. Toen de auto verder versnelde, zat de hand van de eigenaar nog vast in het voertuig, waardoor hij ten val kwam en gewond raakte.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord dat kan helpen bij het onderzoek? Neem contact op via 715 8000 of deel uw informatie anoniem via de tiplijn op 9310.

