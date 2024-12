Evenementen ORCO Bank steunt ook dit jaar weer Ride for the Roses Bonaire Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

De aanwezigen tijdens de presentatie van de plannen voor Ride for the Roses 2025

KRALENDIJK – De organisatie Ride for the Roses Bonaire heeft op maandag de aftrap gegeven voor de voorbereidingen voor Ride for the Roses 2025. De presentatie geschiedde bij de ORCO bank, waarmee de bank haar betrokkenheid bij kankerbewustzijn en het welzijn van de gemeenschap versterkt.

Als trouwe supporter neemt Orco Bank op 2 februari 2025 deel aan de Walk, Ride, and Swim for the Roses in Kralendijk. Het jaarlijkse evenement promoot een gezonde levensstijl, vraagt aandacht voor kankerbewustzijn en versterkt de solidariteit binnen de Bonairiaanse gemeenschap.

Tijdens een persconferentie benadrukte Désirée Alberto-Martina, Managing Director van Orco Bank, het belang van de samenwerking. “Dit evenement verenigt onze eilanden in de gezamenlijke strijd tegen kanker en toont de kracht en compassie van onze gemeenschappen.”

Orco Bank zegt zich te zullen blijven inzetten voor het promoveren van een gezonde levensstijl en de strijd tegen kanker.

