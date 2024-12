Politie & Justitie Inbreker betrapt en aangehouden na mislukte inbraakpoging Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Afgelopen maandagmorgen 2 december werd een 27-jarige man aangehouden voor poging tot woninginbraak aan de Kaya Tuba. De man probeerde via een slaapkamerraam toegang te krijgen tot de woning. De bewoner werd wakker van het geluid en zag de man in de tuin bij het raam staan. In paniek schreeuwde de bewoner om hulp, waarop de verdachte snel vluchtte.

Terwijl de agenten met de bewoner spraken, zagen ze een persoon verderop in de straat staan. Ze gingen op hem af, maar de man liep een tuin in. Tijdens het gesprek met deze man verklaarde hij dat hij de politie in de straat had gezien en daarom naar buiten was gekomen om te kijken wat er aan de hand was. Toen de agenten de beschrijving van de inbreker vergeleken met die van de man die ze net hadden aangesproken, kwamen ze tot de conclusie dat het om dezelfde persoon ging. Ze gingen terug naar de woning en confronteerden de man. De bewoner herkende hem onmiddellijk.

Op basis van deze feiten werd de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

