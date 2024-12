Sport & Vrije tijd Dartseizoen officieel van start onder nieuwe naam: Poco Loco Hans Hofstra 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

Het nieuwe dartseizoen is weer van start gegaan.

KRALENDIJK – Het nieuwe dartseizoen is afgelopen week officieel van start gegaan. Afgelopen dinsdag kwamen 20 darters samen om de eerste pijlen weer te gooien. Grote favoriet en winnaar van vorig seizoen, Maarten van Kolck, leek zijn pijlen nog niet op scherp te hebben. Hij werd achtste en zal er dit jaar hard voor moeten werken om zijn titel te verdedigen.

De Poco Loco dart club is een grote groep fanatieke darters die elke dinsdagavond bij Foodies tegen elkaar speelt. Lid zijn is geen vereiste. Het is zelfs mogelijk om tijdens een vakantie mee te doen aan één van de avonden. Afgelopen week was het Johan Verbeek die als winnaar werd aangewezen. Door zijn vroege overwinning dit seizoen probeert Verbeek net zoals afgelopen editie weer de finales van het toernooi te halen.

De speeldata van de Poco Loco Dart competitie.

