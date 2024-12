Overheid Bonaire bespreekt klimaatverandering op Townhall Meeting Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

De klimaatverandering lijkt Bonaire zwaar te kunnen treffen. Foto: OLB

KRALENDIJK – Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor Bonaire, met gevolgen zoals stijgende zeespiegels, hevige regenval en langere droogteperiodes.

Om samen te werken aan oplossingen organiseert het Openbaar Lichaam Bonaire samen met de projectgroep Klimaattafel Bonaire een townhall meeting op woensdag 18 december bij Jong Bonaire van 18:00 tot 20:00 uur.

Tijdens de bijeenkomst zal gedeputeerde Cicilia het belang van de Klimaattafel toelichten en voorzitter Oleana het plan van aanpak presenteren voor een klimaatplan dat Bonaire leefbaar houdt.

Vragen en ideeën

Er is ruimte voor vragen en het delen van ideeën. Volgens het Openbaar Lichaam biedt de Klimaattafel een kans voor de gemeenschap om in gesprek te gaan over oplossingen die Bonaire beschermen tegen de impact van klimaatverandering.

