508 koraalduivels gevangen tijdens derby in Washington Slagbaai National Park

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse Stinapa Lionfish Derby gehouden in het Washington Slagbaai National Park. Het evenement, dat dit jaar zijn 10-jarig jubileum vierde, werd een succes met de vangst van maar liefst 508 koraalduivels. Ondanks het tijdelijke duikverbod in het park maakte STINAPA een uitzondering om de derby mogelijk te maken. De winnaar van de derby kreeg te horen dat hij als beloning nogmaals in het park mag jagen.

Om klokslag 07.00 uur reden de eerste auto’s het nationale park in om te jagen op de koraalduivel (lionfish). Elk team bestond uit twee duikers en een zogenaamde spotter. De derby werd door veel deelnemers serieus genomen. Zo werden er onderwaterscooters en grote kokers naar boven getoverd om de koraalduivels te vangen. In de beperkte tijd dat de duikers hadden werden er soms zelfs drie duiken gedaan. Om 16.00 uur moest iedereen bij de uitgang van het park zijn.

De Lionfish Derby is georganiseerd vanwege de groeiende populatie koraalduivels in het marinepark. De koraalduivels is een invasieve soort die geen natuurlijke vijanden kent en zich snel voortplant. Hierdoor vormt de soort een bedreiging voor het fragiele ecosysteem in het park. Door evenementen zoals de derby probeert Stinapa de groei van deze schadelijke populatie in toom te houden.

Het nationale park werd na de derby weer afgesloten voor duikers. Een uitzondering werd er gemaakt. De winnaar kreeg na het evenement te horen dat hij nogmaals het park in mag om te jagen op de koraalduivel.

