Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Weinig regen en een matige wind op komst Redactie 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

Weerbericht van Bonaire

⁠KRALENDIJK – Het weer deze week op Bonaire zal vrij stabiel zijn voor de tijd van het jaar. Over het algemeen wordt gedeeltelijk zonnig weer verwacht, met kans op een korte, lokale bui in de ochtend of nacht.

Op woensdag en vrijdag is de kans op neerslag groter, met de mogelijkheid van enkele lokale buien. Dit komt doordat gebieden met lage bewolking, waarin buien voorkomen, over de regio kunnen trekken. De dagen met de minste kans op activiteit zijn dinsdag en donderdag. De wind zal matig zijn met enkele sterkere windstoten uit het oosten. Golven zullen variëren tussen 1,5 en 1,7 meter hoog. Maximumtemperaturen zullen rond de 31-32 graden Celsius/ 88-89 graden Fahrenheit liggen, en de minimumtemperaturen zullen rond de 25-26 graden Celsius/ 77-79 graden Fahrenheit liggen.

Bron: Caribbean Weather Center

