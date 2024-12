Evenementen Fundashon Ambulans Deseo Boneiru ontvangt zevenduizend vijfhonderd dollar Redactie 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

Bestuur, vlnr: Rosalie De Kreij - Tordoir I Ralph Kreij I Mimi Dongen

KRALENDIJK – Tijdens de Ocean Oasis Madness Brunch, afgelopen zaterdag bij Ocean Oasis Beach Club, is een bedrag van zevenduizend vijfhonderd dollar ingezameld voor Fundashon Ambulans Deseo Boneiru. De stichting vervult wensen van ernstig zieke en minder mobiele inwoners van Bonaire.

De sirene van de ambulance luidde het begin van de inzamelingsactie in. “Ons doel is om moeilijke tijden een beetje mooier te maken,” aldus het bestuur. De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en fondsenwerving.

Recent vervulde de stichting haar eerste wens. De 64-jarige Erwin Muller, die door verlamming niet meer mobiel is, beleefde een dag vol bijzondere momenten, waaronder zwemmen in zee en een tour langs de zuidkust. Vrijwilligers maakten dit volledig kosteloos mogelijk.

Meer informatie en donatiemogelijkheden zijn te vinden op www.fadb.nu.

